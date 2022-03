Maximumsnelheid op Hamersestraat in Westervoort blijft toch 50 kilometer per uur, wel langzamer aan in de Dorpstraat

Gemeenteraadsverkiezingen LIVE | D66 wekt verbazing in Nijmegen, een vroege stemtent in Aalten en het mooiste stembureau staat misschien wel in Terborg

Welkom in het liveblog over de gemeenteraadsverkiezingen. Hier praten we je bij over alle belangrijke ontwikkelingen rondom de verkiezingen. Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart kon er al op enkele plekken gestemd worden. Vandaag is het verkiezingsdag en zijn alle stembureau's open. Het is tevens de laatste dag dat er gestemd kan worden. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

7:42