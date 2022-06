Medewerker valt meters naar beneden in Zevenaar: traumahelikopter ter plaatse

Vaatje haring levert 495 euro op voor minderbe­deel­den in Babberich

BABBERICH - De kakelverse ‘Hollandse Nieuwe’ werd woensdagavond rijkelijk verorberd in Kulturhus De Borg in Babberich. Een vaatje haring werd geveild voor het goede doel. De opbrengst van 495 euro gaat naar de minder bedeelden in het dorp.

