Mega-grenscontrole: 'Ik vervoer hout, wat kan me gebeuren?'

'S-HEERENBERG - Korridorfahndung heet de uitgebreide controle van vanavond op hoofdwegen langs de gehele oostgrens van Nederland. Geen auto of vrachtwagen ging ongezien de grens over.

,,Dit is de tweede keer vandaag dat ik ben gecontroleerd. Vanmorgen op de A1 en nu weer hier.’’ Op de vraag of hij het oponthoud erg vindt, haalt de Roemeense truckchauffeur Vasile Nistor zijn schouders op. ,,Ik vervoer alleen hout, dus wat kan mij gebeuren?’’

Reuzenscan

De reuzenscan van de douane licht intussen zijn hele vrachtwagen door. Hij slaat het tafereel op de parkeerplaats van de grensovergang Bergh Autoweg langs de A12 met berusting gade. Hij lang niet de enige die uit de stroom voertuigen die Nederland binnen rijdt wordt gepikt. Bij Elten waar de A12 Bundesautobahn 3 heet waarschuwen de borden al voor 'Polizeikontrolle'.

De oranje pionnen leiden het verkeer over de parkeerplaats. Hier beslissen agenten met zaklantaarns welke auto of truck mag doorrijden en welke zich moet onderwerpen aan een controle van marechaussee, politie, douane, belastingdienst en rijksdienst voor het wegverkeer. ,,We letten op mensensmokkel, illegaal verblijf in Nederland, maar ook drugssmokkel en andere vormen van criminaliteit. Dat doen we op deze schaal twee keer per jaar langs de gehele Duits-Nederlandse grens’’, zegt Rein Gronouwe van de politie.

Drugshond

Drie jonge mannen moeten hun BMW uit. Als een douanier een drugshond de auto binnen is meteen duidelijk waar de mannen van verdacht worden. ,,Beetje jammer dat we worden gecontroleerd’’, zegt de man met een Marokkaans uiterlijk. Op de vraag waarom hij denkt dat de politie juist hem uit de rij auto's heeft gepikt, breekt er een grijns door. ,,Wat denk je zelf?’’, zegt hij wijzend op zijn gezicht.

FlixBus

De FlixBus is een ideaal vervoermiddel om illegaal Nederland binnen te komen, weten de douaniers. Zo niet vanavond, ondervindt een passagier van de Krim. Hij is in Nederland niet door de asielprocedure gekomen, maar probeert met de goedkope busreis van Keulen naar Amsterdam het land toch weer in te komen. ,,Ik wacht wel even op hem’’, zegt de Russische buschauffeur. Als blijkt dat zijn passagier met de marechaussee moet, vervolgt de FlixBus zijn weg.