Militair uit 's-Heerenberg aangehouden voor vuurwapenbezit en handelen harddrugs

kaart Burgemees­ters spelden 18 lintjes op; 1 onderschei­ding in Soester­berg

15:53 De Liemers is drie ridders rijker en zestien leden in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden gisteren opgespeld door de burgemeesters van de vijf gemeenten. Eén Duivenaar kreeg zijn onderscheiding in Soesterberg opgespeld.