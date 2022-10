Montferland: bezuiniging van miljoenen moet veranderen in groots steunplan voor ‘iedereen’

5 vragenMontferland werkt intensief aan een groot steunplan voor burgers, verenigingen en instanties. Dat is het belangrijkste maar ook meest onzekere wapenfeit van de begroting voor volgend jaar. Hoeveel steun er moet komen, is nu namelijk nog niet duidelijk.

1. Wat zijn de woonlasten in 2023?

Een gemiddeld huishouden gaat er 53 euro op achteruit. ,,We hebben de stijging naar onze mening tot een minimum kunnen beperken”, zegt wethouder van Financiën Jeanette Derksen. ,,Zeker als je het vergelijkt met andere gemeenten. Alles wordt duurder, ook voor ons. Maar we zijn dik onder de huidige inflatienorm gaan zitten.”

Quote Bezuinigen in deze tijd zou onrust geven Jeanette Derksen, Wethouder gemeente Montferland

2. Wat is de grootste meevaller?

Montferland komt uit een periode van miljoenenbezuinigingen. In de cultuur-, sport- en zorgsector werd flink gesneden, op het gemeentehuis is meer dan een miljoen bespaard op personeelskosten.



Grootste meevaller is dan ook dat er volgend jaar níét bezuinigd hoeft te worden. ,,Dat komt omdat we heel zuinig zijn geweest”, zegt Derksen, die daarvoor de credits geeft aan het vorige college. ,,Bezuinigen in deze tijd zou onrust geven. Het is nu belangrijk dat jeugd kan sporten en mensen het huis uit kunnen. Als gemeente hebben we nog voldoende lucht.”

3. Wat is de grootste uitdaging?

Er staan heel wat nieuwbouwprojecten op de rol in Montferland. Menig dorp mag zich verheugen op de komst van tientallen woningen, maar de weg ernaartoe is nog lang. Inwoners mogen meedenken over welke woningen er moeten komen. Dat hele proces kost tijd en geld. En dan blijft de vraag wat er gebeurt met de bouwkosten.

4. Zijn er nog nieuwe plannen in Montferland?

Kakelverse projecten zijn er niet. In ’s-Heerenberg worden wel twee grote projecten in de steigers gezet. De wijk Oost krijgt een grondige make-over en volgend jaar volgt de aanbesteding voor het integraal kindcentrum aan de Zeddamseweg. Hoe dit financieel allemaal uitpakt, is nog niet duidelijk.

5. Zijn er nog zorgen?

Hoe komen we met z’n allen de winter door? Die vraag leeft enorm. Liefst tweehonderd instanties zijn aangeschreven door de gemeente, met de vraag of zij denken dat ze het allemaal gaan redden en waar ze tegenaan lopen.



Derksen: ,,Ik verwacht dat we volgend jaar nog steeds te maken hebben met hoge energieprijzen. Het is niet één groep met problemen. Daarom vliegen we ons steunplan breed aan. We inventariseren nu wat er speelt, daarna kijken we wat nodig is.”