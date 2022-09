Monumentendag in de Liemers; informatief en veelzijdig

Hoog bezoek bij warmtepomp in Bloemen­buurt Didam: ‘Zoiets gun je eigenlijk iedereen’

DIDAM - De energieprijzen rijzen momenteel de pan uit in Nederland. Onder meer de prijs voor aardgas is torenhoog. Voor Gelderse Statenleden reden om te kijken hoe het gaat met de aardgasvrije Bloemenbuurt in Didam.

8 september