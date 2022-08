Na rennende kerstmannen in Doesburg nu ook sprinten op stiletto’s: ‘De fysio staat paraat’

DOESBURG - Rennende kerstmannen had Doesburg al, maar op 25 september is er een nieuw loopje dat op de lachspieren werkt: de Stiletto Run. De eerste dertig paar hakken worden gesponsord.

Rennen op hoge naaldhakken door de oude binnenstad van Doesburg. Wie durft? Op 25 september is de eerste Stiletto Run in de Kerkstraat, als opwarmertje van de twee modeshows die tijdens het zogenoemde Fashion Event plaatshebben. ,,We hebben een fysiotherapeut paraat”, zegt Manon Nieuwenhuis van sportschool I am Sports.



Hoeveel deelnemers het nieuwe loopje trekt? Nieuwenhuis hoopt in ieder geval meer dan dertig. ,,De eerste dertig deelnemers krijgen een gratis paar schoenen. Die worden gesponsord door een bedrijf. We hebben veel kleuren en maten beschikbaar”, zegt ze.

Quote Als de Stiletto Run een succes wordt, dan doen we het wat mij betreft vaker Manon Nieuwenhuis

Rennen voor het goede doel

De Fashion Run is een initiatief van stichting Centrum Belang Doesburg en net als tijdens de Santa Run helpt I am Sports bij de organisatie. Nieuwenhuis: ,,Als de Stiletto Run een succes wordt, dan doen we het wat mij betreft vaker. Net zoals bij de Santa Run waar de laatste keer circa vijftig mensen aan meededen.”

Mannen en vrouwen die willen oefenen voor de wedstrijd op 25 september, kunnen op 16 en 23 september terecht bij I am Sports in Doesburg. Nieuwenhuis: ,,Wij geven dan high heel classes. Mensen leren dan op hoge hakken te dansen.”

Met de Stiletto Run wordt geld voor het goede doel ingezameld. Gekozen is voor De Plusbus in Doesburg. Die wordt gereden door vrijwilligers en is bedoeld voor mensen van 55 jaar of ouder die een beperking hebben of moeilijk ter been zijn.

De Stiletto Run start om 12.00 uur. Daarna begint de eerste modeshow, de tweede is rond 14.00 uur.