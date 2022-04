Na twee jaar extra veel om te verkopen op kleedjesmarkt in Zevenaar

,,Ik sta op de markt, ben hier even koffie drinken om warm te worden”, was te horen op het terras van bakker Godschalk. Angela en zoon Alexander Buitenhuis hadden een beter plekje. Ze waren er vanochtend op tijd bij om tijdens de kleedjesmarkt een bankje in de zon te claimen. Veel van de spullen lagen al langer klaar om te verkopen. ,,We zijn er elke Koningsdag, maar de afgelopen twee keer kon het niet. Nu hebben we dus extra veel.”



Liz Witkamp trok even verder meteen de aandacht als levend standbeeld. Wie er een muntje voor over had werd verrast door plotselinge actie. Ze hield een bakje voor de neus om iets lekkers uit te zoeken.