Na Westervoort moet ook Duiven nu glasvezel krijgen

Er komen twee informatiebijeenkomsten aan

Om de inwoners van Duiven te informeren over de kosten, voorwaarden en aanleg, komen er twee informatieavonden. De eerste is op donderdag 22 september bij cultureel centrum De Ogtent. Belangstellenden zijn welkom zonder voorafgaande melding. Een week later is er op donderdag 29 september een online informatieavond. Vanaf 19.30 uur kan iedereen daaraan meedoen op telefoon, computer of tablet. Voor deze online sessie is aanmelding wél nodig, via deltanetwerk.nl.