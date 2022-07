Nederlandse les tijdens de zomervakantie: Kunstwerk opent vier locaties in de Liemers

De school is speciaal voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud die tijdens de vakantie ondersteuning van de Nederlandse taal nodig hebben. Aan de hand van activiteiten als theater, muziek en koken leren zij onze taal beter beheersen.

Op de locatie in Tolkamer werkt de Liemerse cultuurorganisatie samen met kinderopvang Humankind, waardoor de zomerschool open is een grotere groep kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud.

De zomerschool wordt op alle locaties gegeven op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 08.30 en 12.00 uur. Aanmelden kan via de website van Kunstwerk of telefonisch 0316-745680. Voorwaarde is dat de kinderen minimaal één week deelnemen aan het lesprogramma.