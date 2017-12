Niet alleen nieuws IND is slecht, ook de timing

ZEVENAAR - Boos is hij, FNV-bestuurder Yntse Koenen. Boos over het besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om de komende jaren een aantal asielloketten en -kantoren in het land, waaronder die in Zevenaar, te sluiten. ,,Je kunt die mensen toch niet zomaar over de rand duwen?’’

Ook de Ondernemingsraad (OR) en lokale politici zijn kwaad over de ingrijpende maatregelen, die zijn aangekondigd zonder met de vakbonden of OR te overleggen. Het gaat de partijen niet alleen om de sluitingen op zich, maar ook om het moment waarop het bekend wordt gemaakt. ,,De directie heeft dit bericht gewoon gedumpt’’, zegt Koenen. ,,Hoe haal je dat in je hoofd, zo daags voor kerst? Het getuigt van weinig respect voor de medewerkers.’’

Alleen al bij het aanmeldcentrum in Zevenaar, waar asielzoekers een verblijfsvergunning aan kunnen vragen, werken een paar honderd mensen. Het IND is daarmee een belangrijke werkgever in de plaats. De FNV vreest dat door de ingrijpende reorganisatie honderden werknemers hun werklocatie of baan verliezen. ,,Veel mensen moeten ver gaan reizen of er is geen passende functie voor ze binnen bereisbare afstand. De werkgever moet snel met ons om tafel over de gevolgen’’, benadrukt Koenen.

Verrast

Ook de gemeenteraad van Zevenaar was verrast door de mededeling van de IND. ,,Dit is een klap in de volle breedte’’, vindt Harry Staring (Lokaal Belang). ,,Van juristen tot schoonmakers: bij de IND werken mensen in alle lagen. Hun toekomst is onzeker.’’

VVD'er Renee Teunissen zegt het vertrek wel aan te hebben zien komen, maar 'we zijn wel verrast dat dit zo plotseling is aangekondigd'. Het banenverlies voor Zevenaar noemt hij 'heel erg spijtig'.

Het IND laat in een reactie weten dat de sluitingen onderdeel zijn van een meerjarenplan, en dat er in 2018 nog geen kantoren dicht gaan.

Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is er in het verspreidingsgebied van deze krant momenteel plek voor ruim 3000 asielzoekers. Daar komen medio januari nog 300 plaatsen bij, als in Wageningen een tweede opvanglocatie in gebruik wordt genomen. Donderdag meldde het COA nog dat die locatie in de buurt ligt van een IND-kantoor. 'Hier voeren asielzoekers gesprekken over hun asielaanvraag. Het is prettig als zij daarvoor niet al te ver hoeven te reizen.'