Nieuw-Dijk krijgt o zo gewenste metamorfose: provinciesubsidie van 5 ton is ook binnen

Hoe leuk is het om jarig te zijn met kerst? ‘Het klinkt wel een beetje alsof ik een klein trauma heb, hè?’

Het ene moment tref je nog voorbereidingen om het kerstdiner te serveren. Even later moet je naar het ziekenhuis om je zoon of dochter op de wereld te zetten. Hoe leuk is het eigenlijk om jarig te zijn met kerst? Acht kerstkinderen vertellen over de voor- en nadelen.

10:00