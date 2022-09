Nieuw kunstwerk Biddle Brug Westervoort flinke stap dichterbij dankzij verkoop Biddle Brug Borreltjes

Kiek op de Liemers De passie van Fred Cramer Bornemann: ‘met jezelf op pad’ met de metaalde­tec­tor

Op een veld, vlak bij de Bevermeer (Angerlo), waar het graan net is geoogst, staat Fred Cramer Bornemann (65) in gedachten verzonken met zijn metaaldetector in de hand. De Doetinchemmer slaat regelmatig aan het speuren op de velden van de Liemers rondom Angerlo.

1 september