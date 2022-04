Nieuwbakken openluchtfestival Angerlo weer op agenda: ‘Het moet nu toch wel eens doorgaan’

Doek valt voor snoepwin­kel van Hanneke Hoed in Doesburg: ‘Corona deed ons de das om’

DOESBURG - LekkerszenZo in Doesburg sluit op 30 april de deuren. Hoe een drukbezochte en goedlopende snoepwinkel een blok aan het been werd van Hanneke Hoed. ,,We zijn gered door de pandeigenaar.”

10 april