Nieuwe partij DOED in Duiven stunt en wordt net zo groot als Lokaal Alternatief

In Duiven moet de coalitie van Lokaal Alternatief, CDA en VVD 3 zetels inleveren ten opzichte van de verkiezingen van 2018. Lokaal Alternatief behaalde bij de vorige verkiezingen nog 7 zetels en moet het nu met 5 doen. De VVD zakt waarschijnlijk van 3 naar 2, al bestaat de mogelijkheid dat de partij door de verdeling van restzetels haar derde zetel behoudt. Het CDA blijft stabiel op 3. De andere partijen haalden een kleiner aantal zetels. GroenLinks krijgt er 2, D66 haalt er 1, Pro Duiven ook 1 en de PvdA 1 of 2. De opkomst was 49 procent, tegen 52 procent in 2018.

‘Veel weerstand tegen coalitie’

Karin Bouwmeister zegt dat haar goede uitslag waarschijnlijk te danken is aan haar oppositie tegen de coalitie. ,,In Duiven bestaat veel weerstand tegen de het beleid van de coalitie.” Zij duidt met name op de bereidheid van de coalitie om arbeidsmigranten te huisvesten in een voormalige kantoorgebouw aan de Visserlaan, om honderden huizen te bouwen op het terrein Biezenkampen en om de bouw van woningen voor ouderen toe te staan aan het Remigiusplein. ,,Wij zijn daar allemaal tegen", zegt Bouwmeister.

Drie partijen nodig

Bouwmeister zegt ondanks haar bedenkingen eventueel bereid te zijn een coalitie aan te gaan met haar voormalige partij Lokaal Alternatief. Voor een coalitie zijn minimaal 11 van de 21 raadszetels nodig. Zouden de twee lokale partijen samengaan, dan hebben zij in elk geval nog een derde partij nodig. ,,De persoonlijke verhoudingen tussen ons en Lokaal Alternatief zijn niet slecht, zegt Bouwmeister.” Kandidaat voor het wethouderschap namens haar partij is Dominique van Dam. De nieuwe coalitie zal naar verwachting opnieuw uit 4 wethouders bestaan. Zou DOED twee wethouderskandidaten mogen leveren, dan acht Bouwmeister zichzelf een mogelijke kandidaat.

CDA stabiel

Lokaal Alternatief leek lange tijd ver achter te blijven bij DOED, maar toen de uitslagen van Groessen en Loo binnenkwamen, kwamen de partijen gelijk te liggen. In beide dorpen is Lokaal Alternatief veel groter dan DOED. Lijsttrekker Gemma Tiedink van Lokaal Alternatief Duiven zegt dat DOED een partij is die zich in de afgelopen periode heeft onderscheiden door tegen de coalitie aan te schoppen. Over de vraag of zij met haar voormalige partijgenote Bouwmeister een coalitie wil vormen, moet zij nog een nachtje slapen, zegt zij. ,,Ik heb zelf Karin bij de politie betrokken en toen is zij bij ons weggegaan. Dat was niet prettig. Toch kan het zijn dat we uiteindelijk besluiten een coalitie te vormen. Dat moeten we nog zien. DOED zal dan merken dat in de oppositie zitten iets anders is dan besturen. Je moet ook in de coalitie investeren en soms compromissen sluiten.”

Quote DOED heeft zich in de afgelopen periode onderschei­den door zich tegen ons af te zetten. Het is de vraag of we er inhoude­lijk uit kunnen komen met elkaar. Johannes Goosen, Lijsttrekker CDA

Lijsttrekker Johannes Goosen van het CDA zegt blij te zijn dat zijn partij als enige van de coalitie stabiel is gebleven. ,,Ik ben niet ontevreden. Voor landelijke partijen is het niet gemakkelijk bij lokale verkiezingen. Ik denk dat de kiezers onze koers herkenbaar vinden.” Over samenwerking in een coalitie met DOED is hij sceptisch. ,,Het is de vraag of we er inhoudelijk uit kunnen komen met elkaar. DOED heeft zich in de afgelopen periode onderscheiden door zich tegen ons af te zetten. Alles was zwart-wit, terwijl de realiteit soms grijs. Woningbouw, bedrijventerreinen, de huisvesting van arbeidsmigranten, we willen het allemaal doorzetten. DOED niet. Bovendien heeft de partij op haar Facebookpagina laten weten niet met een landelijke partij te willen samenwerken. Nou, daar sta je dan.”

Teleurstelling bij de VVD

Lijsttrekker Gert-Jan Schrijner van de VVD geeft toe teleurgesteld te zijn over de uitslag voor zijn partij. ,,Wij zitten in Duiven altijd stabiel op 3 en nu wordt het misschien 2.” Waaraan de tegenvallende uitslag ligt, kan hij niet zeggen. ,,Het kan de landelijke invloed zijn, maar misschien is ook de coalitie afgerekend op haar beleid. Als DOED en Lokaal Alternatief samen een coalitie willen vormen, zullen ze er in elk geval een derde partij bij nodig hebben. Wij zijn altijd bereid verantwoordelijkheid te dragen. Het ligt er wel aan of we er programmatisch uitkomen met elkaar. Ik wacht het af of we voor gesprekken gevraagd worden.”

Lijsttrekker Merlijn de Jonghe van GroenLinks zegt blij te zijn weer op het zetelaantal van 2 terug te zijn. Zijn partij had in de afgelopen periode te maken met de afscheiding van Barbara Nooijen, die haar eigen partij begon (en nu op de lijst stond van Pro Duiven). ,,Duiven kan nog veel menselijker en groener worden ingericht", zegt De Jonghe.

Wouter Smit van Pro Duiven zegt blij te zijn zijn ene zetel behouden te hebben. ,,Ik zit al 16 jaar in de raad en ben blij dat ik ons geluid kan blijven horen.”

Inval-lijsttrekker Erick Pol van D66 zegt blij te zijn met het feit dat zijn partij haar ene zetel heeft kunnen behouden. ,,Onze lijsttrekker Hans Egtberts is ziek en was tijdens de campagne onzichtbaar. Je zag zijn gezicht alleen op de posters. Onder die omstandigheden hebben we het er aardig vanaf gebracht. Al zou D66 in een dorp als Duiven natuurlijk groter moeten zijn."

