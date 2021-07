Nieuwe windmolens Duiven: keus uit deze drie hoogtes

Op de beoogde plek, tussen afvalverbrander AVR en het dorp Lathum, staan sinds 2014 al vier windturbines. Maar daar mogen er van de gemeente nu vijf tot acht bij komen. Op die manier moeten de doelen van de Regionale Energie Strategie (RES) worden gehaald. Daarin staan regionale afspraken over het opwekken van groene energie.



Omdat ook het Waterschap Rijn en IJssel nog twee windmolens wil neerzetten in het gebied, kan het totale aantal in de nabije toekomst op veertien uitkomen.



Naast de vijf tot acht extra windmolens, is er ruimte voor dertien zonnevelden op bedrijventerrein InnoFase/Centerpoort Noord. Per zonneveld is de maximale grootte 20 voetbalvelden, zo heeft de gemeente vastgelegd.