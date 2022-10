Nu moeten we gaan toegeven: ‘Wir schaffen es nicht mehr’

Romeinse tempel Herwen moet zichtbaar zijn voor iedereen: Zevenaar trekt daarvoor de portemon­nee

ZEVENAAR - Een Romeins park waar de spectaculaire vondsten van vorig jaar in Herwen te zien zijn, lijkt er voorlopig niet te komen in Zevenaar. Maar het grote publiek kan de Romeinse schatten binnenkort wél zien in het Liemers Museum.

22 oktober