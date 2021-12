Ochtendspits bij megapriklocatie in Duiven: ‘Weer eens wat anders dan een kerstontbijt’

DUIVEN - De boostertrein van de GGD in Duiven dendert ook op tweede kerstdag in volle vaart door. In alle vroegte trotseerden veel mensen de kou om hun derde coronavaccinatie te halen.

De GGD-locatie opende om 07.30 uur, nadat deze op eerste kerstdag gesloten bleef. Een klein uur later stond er een wachtrij met op het oog meer den honderd mensen. Ook op de grote parkeerplaats was het dringen op en plekje. ,,Het is echt een geoliede machine hier, de rij gaat in het gebouw nog verder’’, zegt een inwoner van Westervoort voordat hij naar binnen gaat.

De man, die wegens privéredenen niet met zijn naam in de krant wil, had verwacht dat het zo vroeg op de ochtend niet zo druk zou zijn. ,,Maar toen we bij hotel Van der Valk de snelweg afdraaiden, kwamen we direct achteraan in een rij auto's”, vertelt hij. ,,Het is weer eens wat anders dan een kerstontbijt.’’

Iets na 09.00 uur is het aantal wachtenden verdubbeld. Honderden mensen staan in de vrieskou te wachten tot zij worden gevaccineerd. Een schril contrast met eerste kerstdag. Toen bleven veel locaties gesloten. Alleen in Lichtenvoorde en Zutphen opende de lokale GGD de deuren.

Prikken door militairen

De XXL-prikpost in Duiven met maar liefst tien priklijnen opende afgelopen woensdag. Sindsdien worden dagelijks zo'n 5.000 mensen gevaccineerd. Om alles in goede banen te leiden schakelde de GGD de hulp in van de Koninklijke Marine.

Ook op tweede kerstdagen is het marinepersoneel van de partij om zoveel mogelijk mensen te voorzien van een boostervaccinatie.

