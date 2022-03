Oekraïners Bodhan en Pjotr vanuit Didam terug om te vechten, mét auto vol spullen voor hun landgenoten

De Gelderlan­der Nieuws Update | Oscar koopt Volvo om vluchtelin­gen te helpen en wolf in Heumen

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Oscar uit Meteren is naar Polen gereden om Oekraïense vluchtelingen te helpen en de wolf in Heumen is door meer mensen gespot.

1 maart