Oeverloze discussies en oud zeer tijdens lijsttrekkersdebat in Zevenaar

De onderwerpen zijn al maanden - of zelfs jaren - voer voor discussie en zorgen regelmatig voor vuurwerk tijdens raadsvergaderingen. Dat laatste was tijdens het politieke debat niet aanwezig. Wel werd nogmaals bevestigd dat coalitie- en oppositiepartijen mijlenver uit elkaar liggen.



De huidige oppositie is eensgezind. Op de grond van de voormalige middelbare school aan de Stationsstraat moeten woningen komen. Ook nieuwkomer ONS Zevenaar sluit zich hierbij aan. Wethouder Hans Winters - die Lokaal Belang met de verkiezingen heeft verruild voor de nieuwe partij WijZZ - beargumenteert dat de locatie zich goed leent voor een Integraal Kind Centrum (IKC). Ook bij coalitiepartij CDA kiest men die koers, al benadrukte de nieuwe lijsttrekker Jojanneke De Nooij dat het slechts om een onderzoek gaat.

Waarom geen flexwoningen?

Het vraagstuk woningbouw zorgde eveneens voor het nodige debat. In Zevenaar zijn de laatste jaren meer dan 800 woningen gebouwd, een van de hoogste aantallen in de provincie Gelderland. Desondanks laaide de discussie over woningnood ook nu weer op en dan met name de betaalbaarheid van huizen. Waarbij het grootste vraagstuk lijkt waarom de gemeente Zevenaar niet meer flexwoningen bouwt, aangezien deze sneller te realiseren zijn.



Hoewel de lijsttrekkers tijdens het laatste debat lang niet altijd het achterste van hun tong zien, proefde de kijker bij sommige discussies de diepgewortelde frustraties die al tijden leven binnen de gemeenteraad. Het resultaat was dat de debatten van de voorgaande raadsvergaderingen dunnetjes werden overgedaan. Of deze terughoudendheid er de reden voor was dat geen van de partijen zich echt wist te profileren, laat zich raden.

Liemers debat

Mogelijk is dat dinsdagavond anders, als de partijen opnieuw de degens mogen kruisen tijdens het Liemers Politiek Debat.



Daar gaan de Zevenaarse politici in debat met hun collega's uit de andere Liemerse gemeente over onderwerpen die in de hele regio spelen, zoals toerisme, de verbreding van de A12 aan en de toekomst van bedrijventerreinen.