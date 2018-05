Ogtent in Duiven doet militariabeurs in de ban

Minder post, minder oranje brievenbus­sen in de straten

7:03 DOETINCHEM - Meer dan eenderde van de brievenbussen in de Achterhoek verdwijnt. De reden is simpel: er wordt steeds minder post verstuurd. De chauffeurs die de brievenbussen legen, komen daardoor steeds meer brievenbussen tegen waar bijna niets meer in zit. PostNL ziet dan ook geen reden om alle brievenbussen nog in stand te houden. Ze worden verwijderd of verplaatst naar een andere locatie waar meer mensen komen.