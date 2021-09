Omwonenden verzetten zich tegen komst migrantenpension in Duiven: ‘Er komt geheid overlast’

Ze vinden niet dat er in Duiven geen plaats is voor arbeidsmigranten. Maar de locatie die nu op de nominatie staat voor huisvesting van ongeveer negentig migranten is volgens omwonenden absoluut ongeschikt. ,,Wanneer buurtbewoners in de achtertuin zitten en hier bijna honderd mensen buiten zijn, krijg je geheid geluidsoverlast”, aldus omwonende Theo Vos. ,,Huisvesting hoort hier niet. Er was nooit plek voor woningen, die zouden te dicht op het spoor staan. En nu mag dit wel.”