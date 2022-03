Onderscheidingen voor vertrekkende raadsleden in Westervoort en Duiven

Jur Hofland was in Westervoort 12 jaar raadslid voor het CDA, van 2010 tot nu. Hij was ook voorzitter van de commissie Ruimte & Financiën en lid van de commissie Samenleving & Bestuur. Voor zijn lidmaatschap van de raad was hij twee jaar fractie-assistent.

Hofland heeft zich gedurende zijn drie raadsperiodes hard gemaakt voor de leefomgeving in Westervoort. Zo was hij degene die ijverde voor de aanplant van bomen en heggen langs de Brugweg in Westervoort. Hij is ook bekend door zijn kritiek op de plaatsing van windmolens op het Koningspleij bij Arnhem. Zijn pleidooi voor een meldpunt voor klachten over de molens haalde het in de gemeenteraad onlangs echter niet.

Volledig scherm Van links naar rechts: Jan Derksen, Nia van Oudenallen, Hans Derksen en Jur Hofland, na het ontvangen van de Westervoortse gemeentespeld. © Gemeente Westervoort

De Westervoortse gemeentespeld was er woensdagavond voor de raadsleden Hans Derksen (CDA), Nia van Oudenallen (SP), Jan Derksen (VVD) en Jur Hofland. Zij zijn allemaal minstens twee vierjarige periodes raadslid geweest.

Henk Albers was in Duiven vier periodes raadslid

Henk Albers is vier aaneengesloten raadsperiodes raadslid geweest voor de gemeente Duiven. Zijn loopbaan begon in 2006 en in 2014 werd hij voorzitter van de CDA-fractie. Medio 2020 heeft hij het voorzittersstokje overgedragen, maar bleef hij actief als raadslid. Hij was vicevoorzitter van de werkgroep Raad in de samenleving. Hij was ook lid van de werkgeverscommissie, de commissie die optreedt als werkgever van de griffier.

Volledig scherm Henk Albers (links) heeft zojuist zijn onderscheiding ontvangen uit handen van de Duivense burgemeester Huub Hieltjes. © Gemeente Duiven