Onderzoek naar verzakte woningen

Hoe geld voor een gildehuis met toiletunit het dorp verdeelt

7 november BEEK/LOERBEEK - 25.000 euro voor een nieuwe toiletunit bij het gildegebouw. Zonde van het leefbaarheidsgeld dat daar naar toe gaat, oordeelt de Beekse katholieke bond voor ouderen (KBO). Dit is waar de inwoners in meerderheid democratisch voor gekozen hebben, vindt de dorpsraad. De gemeente moet gaan bemiddelen om de neuzen in het dorp weer dezelfde kant op te krijgen.