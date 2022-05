Onenigheid over wethouderspost: Van Schriek stopt als fractievoorzitter bij Lokaal Belang Montferland

STOKKUM - Terwijl Lokaal Belang Montferland in vergevorderde onderhandelingen zit over een coalitie, stapt fractievoorzitter John van Schriek plots op. De Stokkummer zegt in een ‘onwerkbare situatie’ te zijn beland nu het partijbestuur alvast iemand naar voren heeft geschoven als wethouder.

Lokaal Belang Montferland voert onder leiding van formateur Arthur Boone gesprekken met Lijst Groot Montferland, Helder en PvdA over een eventuele coalitie. De onderhandelingen verlopen volgens Van Schriek ‘best heel prettig’. Des te moeilijker is zijn besluit om per direct te stoppen als fractievoorzitter. Hij ziet geen andere mogelijkheid nu hij lijnrecht tegenover een keuze van zijn eigen partij staat.

Quote Er wordt gekozen voor het belang van één à twee mensen en niet voor het partijbe­lang. Dat steekt mij zó erg, ik kan dat verhaal niet verdedigen John van Schriek, Lokaal Belang Montferland

,,Ik sta voor de mensen die op ons gestemd hebben’’, zegt de Stokkummer. ,,Ik vind dat wij binnen de coalitie een wethouder zouden moeten leveren met een portefeuille die bij onze kiezers aansluit. Maar zoals het er nu uitziet, krijgen wij een portefeuille die bij mevrouw Derksen (Jeanette Derksen, de nummer twee op de kieslijst, red.) past, maar waarbij we niet heel zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Daarmee wordt gekozen voor het belang van één à twee mensen en niet voor het partijbelang. Dat steekt mij zó erg, ik kan dat verhaal niet verdedigen.”

Van Schriek zag zichzelf ook wel als wethouder, maar heeft vrede met iemand van buitenaf. Maar boven alles wilde hij eerst een discussie over de portefeuille voordat er een poppetje ingetekend zou worden. Die discussie was er volgens hem niet. ,,Om nu deze keuze zo vlak voor de eindstreep te moeten maken, is heel heftig.”

Nadenken over de toekomst

Van Schriek was bijna drie jaar fractievoorzitter. Hij wil sowieso in de Montferlandse gemeenteraad blijven. ,,Ik heb de mensen die op mij gestemd hebben wat beloofd. Of ik alleen doorga, me aansluit bij een andere partij of misschien tóch bij Lokaal Belang Montferland blijf, daar ga ik nu rustig over nadenken.”

Volgens Van Schriek heeft de beoogde wethouder, Jeannette Derksen, binnenskamers aangegeven niet in de gemeenteraad maar enkel in het college te willen gaan zitten. ,,Dat was voor mij de druppel. Ik vind dat je dan niet als nummer twee op een verkiezingslijst moet gaan staan.”

Derksen laat telefonisch weten niet te willen reageren op die aantijgingen van Van Schriek.

Jan van Halteren, partijvoorzitter, zegt dat iedereen binnen de partij overvallen is door eerst het plotselinge kandidaat-wethouderschap van Van Schriek en daarna diens vertrek. ,,Vorig jaar was Jeanette de enige die wethouder wilde worden en daar waren we erg blij mee. Er was nu dan ook geen enkele discussie meer binnen de partij en ook de andere coalitiepartijen willen graag met haar in zee.”

Onderhandelingen zijn bezig

Lokaal Belang Montferland besloot eind vorige week om de tafel te gaan met Lijst Groot Montferland, Helder en PvdA, de huidige drie oppositiepartijen in Montferland die na de verkiezingen een nipte meerderheid in de gemeenteraad haalden. Formateur Arthur Boone hoopt dat er nog vóór het weekend meer duidelijk wordt over de samenwerking.