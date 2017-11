'Online illegaal vuurwapens kopen wordt steeds moeilijker'

Wat is het dark web?

Het dark web is het deel van het internet dat niet rechtstreeks via zoekmachines te vinden is. Het is een plek waar criminelen elkaar in het geheim proberen te ontmoeten. De internetpagina's op het dark web zijn gecodeerd en alleen te benaderen met speciale browsers.

Afgelopen zomer rolde de politie samen met de FBI en Europol twee toonaangevende ondergrondse markten van het dark web op: AlphaBay en Hansa Market. De laatste werd zelfs tijdelijk door de politie in het geheim overgenomen. Op beide illegale markten waren minstens 10.000 handelaren actief en begaven zich 100.000 potentiële kopers.

Hoeveel ondergrondse markten er precies zijn, is niet bekend. Die illegale handelswaar die via het dark web wordt aangeboden bestaat volgens experts doorgaans voor 80 procent uit drugs en 20 procent uit andere illegale goederen, zoals wapens.