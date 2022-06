Op patrouille met Rijkswaterstaat: ‘Steeds meer klachten over herrie van snelle boten en jetski's’

Met de gloednieuwe en pijlsnelle ribboot varen Daniël van der Hoeven en boa Roland de Vries het gebied rond op zoek naar overtreders ,,We krijgen de laatste tijd steeds meer klachten over geluidsoverlast door snelle boten en jetski's, we laten ons vandaag weer even zien in het gebied”, zegt De Vries.

Volledig scherm Verkeerscontrole als onderdeel van de integrale milieuactie. © Jan Ruland van den Brink

Er wordt op de Rijn koers gezet richting Oosterbeek, de eerste stop is namelijk een camping waar regelmatig overlast is van jongeren op waterscooters die zich niet aan de regels houden. De Vries: ,,We willen de eigenaar even laten weten dat we de meldingen serieus nemen, misschien komen we onderweg nog wat tegen.”

‘We geven in principe geen waarschuwingen’

Als de heren dan iets tegenkomen is het bij deze actie de bedoeling een proces verbaal op te maken ,,In overleg met het OM is besproken dat er vandaag in principe geen waarschuwingen worden gegeven”, zegt de boa.

Volledig scherm Roland de Vries en Daniël van der Hoeven op patrouille © Bart Sollman

Van overtredingen is het eerste gedeelte van de dag nog geen sprake. Ondanks het lekkere weer zijn er nog maar weinig bootjes op het water rond een uur of twee. ,,Maar dat zal tegen het eind van de dag wel toenemen”, zegt De Vries.

Had de actie dan niet veel beter in het weekend plaats kunnen vinden? Volgens De Vries niet. ,,Het is altijd een hele klus om al die verschillende instanties op één dag bij elkaar te krijgen. Met dit soort grote acties is het vooral het doel om de burgers te laten zien dat we er zijn.”

Te hard varen

Even later ziet het duo in de verte op de Rijn een boot met hoge snelheid door een gebied varen waar de maximumsnelheid 20 kilometer per uur is. De Vries pakt er snel een verrekijker bij terwijl Van der Hoeven flink gas geeft om snel bij de overtreder te kunnen komen.

De Vries: ,,Als we constateren dat iemand te snel vaart controleren we gelijk of die persoon een vaarbewijs heeft, de boot in orde is en of alle verplichte onderdelen zoals een zwemvest en brandblusser aanwezig zijn.”

Volledig scherm Verkeerscontrole als onderdeel van de integrale milieuactie. © Jan Ruland van den Brink

Het te hard varende bootje blijkt een Duitse visser te zijn die gelijk toegeeft dat hij te snel ging. Op de vraag hoe snel hij dan precies heeft gevaren heeft hij een bondig antwoord paraat: ,,Keine ahnung.”

Het blijkt dat deze Duitse meneer bijna alles in orde heeft, hij heeft alleen geen zwemvest meegenomen. Dat ligt nog in de auto. Omdat de auto dichtbij geparkeerd staat en de man belooft hem op te halen komt hij er tóch vanaf met een waarschuwing.

Zwemmen in de rivier

Gedurende de patrouille zijn de heren van Rijkswaterstaat continu het wateroppervlak aan het controleren op eventuele zwemmers. ,,Mensen beseffen het vaak niet, maar het is echt levensgevaarlijk. We komen het nog te vaak tegen”, zegt De Vries.

Volledig scherm Roland de Vries en Daniël van der Hoeven op patrouille © Bart Sollman

Tussen de kribben mag er gezwommen worden, daarbuiten absoluut niet. Daar staat een boete van 150 euro op zegt de BOA. Vlak voor het einde van de patrouille komen ze nog twee zwemmers tegen. ,,Die gaan wel gewoon een boete krijgen, daarover hoef ik niet te twijfelen.”

Integrale milieuactie: Negentien instanties en ruim vijftig deelnemers

Het doel van de grote milieuactie is het terugdringen van overtredingen op het gebied van milieuwetgeving. Tijdens de actie werd dat begrip heel ruim genomen en werden er verschillende voertuigen, vaartuigen en bedrijven gecontroleerd. Dit wordt gedaan door surveillance uit de voeren op het water en de weg in het globale gebied tussen Arnhem, Doesburg, Doetinchem en Tolkamer. Frans van der Wee van Milieupolitie Zevenaar is zeer tevreden na de actie. ,,Het was lekker weer en iedereen heeft fijn zijn ding kunnen doen. Het was zeker een geslaagde actie waar weer meer werk uit voortkomt.” Volledig scherm Verkeerscontrole als onderdeel van de integrale milieuactie. © Jan Ruland van den Brink Tijdens de controles is er bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf ontdekt waar een caravanstalling zit. ,,Er gaat nu uitzocht worden of dat vergunningtechnisch allemaal klopt. Bij de rest van de gecontroleerde bedrijven waren de vergunningen allemaal in orde”, zegt Van der Wee. Bij een afvalstort in het onderzocht gebied gaat binnenkort uitgebreid milieuonderzoek plaatsvinden. Ook wordt er nog een aantal watermonsters onderzocht. Agenten hebben namelijk het vermoeden dat op een aantal plekken de waterkwaliteit te laag is.