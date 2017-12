Opblaasbare hal Westerduiven valt in de smaak bij sporters

Münster-moe? Probeer een van deze 1500 Duitse kerstmarkten

12 december ENSCHEDE - Voor veel Tukkers is het vaste prik: een bezoekje aan een Duitse kerstmarkt in december. De markten in Münster, Düsseldorf, Nordhorn zijn inmiddels bekend terrein, maar vlak over de grens zijn er nog veel meer kramen vol kerstballen, kersthuisjes en niet geheel onbelangrijk: glühwein. Hieronder een overzicht met (bijna) alle 1500 kerstmarkten in heel Duitsland.