Opgelet: rijstrook A12 dicht door plaatsen veiligheidsscherm op IJsselbruggen

Duitse dijken nodig om de Liemers en deel Achterhoek droog te houden; project nadert einde na bijna 30 jaar

EMMERIK - De dijkverbetering in Duitsland die overstromingen in de Liemers en een deel van de Achterhoek moet voorkomen, gaat de laatste fase in. Volgend voorjaar wordt 2,5 kilometer Rijndijk tussen Dornick en Emmerik aangepakt. Daarna volgt nog 6 kilometer bij Rees en dan is bijna dertig jaar aan werk zo goed als klaar.

1 juli