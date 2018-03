Opnieuw twee aanhoudingen voor gewelddadige overval op snackbar Westervoort

Weilandje als Lathumse leerbrug naar Koppenwaard

10 maart LATHUM - Met vereende krachten is naast de Ds. Jonkersschool in Lathum een graslandje in een speels stukje natuur veranderd. In samenwerking met Natuurmonumenten is met wilgen, iepen, boomstronken en een wilde bloemenrand gekozen voor een inrichting die gelijk oploopt met de natuurontwikkeling in de nabij gelegen Koppenwaard.