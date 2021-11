Opvallende trend rond Didam: veel fietscomputers van e-bikes geroofd

20-jarige Albanees komt met 11 kilo hennep in zijn auto grens over: straatwaar­de meer dan een ton

LOERBEEK - Een 20-jarige man uit Albanië is in Loerbeek betrapt met een grote hoeveelheid hennep in zijn auto. De verdachte was al met zijn auto de Duits-Nederlandse grens over. Het Grensoverschrijdend Politie Team Zevenaar wilde de auto controleren in de buurt van het industriegebied in Loerbeek.

27 oktober