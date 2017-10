Overvaller Van der Valk betrapt door DNA op zakje M&M's: 30 maanden cel

Wehlse slager wint met rookworst

15 oktober DUIVEN/WEHL Angelo Derksen (foto) van de gelijknamige slagerij in Wehl heeft zaterdagavond in Duiven de Bronzen Rookworst gewonnen. Volgens een vakjury maakt Derksen zowel de beste fijne als grove rookworst van Nederland. Derksen sleepte de trofee in de wacht tijdens de vakwedstrijd Arnhem Rookworststad. Die werd dit jaar voor de 43e keer gehouden. Aan de wedstrijd namen 200 slagers deel. De prijsuitreiking was zaterdagavond bij Hotel Van der Valk in Duiven. Derksen is in de wolken met de prijs: ,,Geweldig dat we dit mogen meemaken.’’ De wisselbeker met de tekst 'Nationaal kampioen fijn en grof' prijkt op de toonbank van de slagerij in Wehl.