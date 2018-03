Ozb geen 40, maar ruim 14 procent omhoog

,,Een tussenweg’’, vindt Peter Putman, fractievoorzitter van Lokaal Belang.

Putman erkent dat het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de ozb in Rijnwaarden in één klap met 40 procent te verhogen, is ingeslagen als een bom. ,,We hebben daar de afgelopen weken goed over nagedacht.’’

Putman, oud-wethouder in de voormalige gemeente Rijnwaarden met financiën in portefeuille, zegt dat hij gewend was om met de coalitiepartijen in gesprek te gaan als die zich niet konden vinden in een voorstel van burgemeester en wethouders. ,,In Zevenaar geldt een ander protocol’’, zegt Putman. ,,Het tussentijds aanpassen van een collegevoorstel is hier niet mogelijk.’’

Quote De één zei: ik ga niet méér ozb heffen. De ander was niet bereid om het ozb-tarief te verlagen Peter Putman, oud-wethouder van Rijnwaarden

'Nog steeds behoorlijke stijging'

Dus stellen Lokaal Belang en CDA vanavond voor de ozb voor verenigingen en bedrijven op het Gelders Eiland met 14,6 procent te verhogen. ,,Nog steeds een behoorlijke stijging’’, erkent Putman. Omdat het ozb-tarief in de voormalige gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden gelijk moet zijn, wordt het ozb-tarief in de oude gemeente Zevenaar voor niet-woningen met 11 procent verlaagd.

Volledig scherm Peter Putman, oud-wethouder van Rijnwaarden, de huidige fractievoorzitter van Lokaal Belang in de nieuwe gemeente Zevenaar. © Jan van den Brink

Volgens Putman was het grote verschil in het ozb-tarief geregeld onderwerp van gesprek tussen hem en oud-wethouder Gerard Hendriksen van Zevenaar. ,,De één zei: ik ga niet meer ozb heffen. De ander was niet bereid om het ozb-tarief te verlagen.’’

'Niet met elkaar eens'

Putman wil niet zeggen dat hij met Hendriksen botste over het ozb-tarief. ,,We waren het niet met elkaar eens.’’