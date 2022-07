Perspectief voor boeren én bedrijven in de Liemers; regio krijgt mogelijk innovatiecentrum

Mede door alle ruimtelijke ontwikkelingen moet er een plan komen voor de landbouw, vindt Jan Ummenthum, programmadirecteur van de Liemerse Ambassade. Dit is een regionaal samenwerkingsverband met vertegenwoordigers van overheids- en onderwijsinstellingen én bedrijven. De landbouwvisie is een van de vele projecten waar de Liemerse Ambassade zich voor inzet.



,,Er moet wat gebeuren”, zegt Ummenthum. ,,De Liemers is een agrarisch gebied met veel natuur. Tegelijkertijd komt er een outlet en gaat er met name in Montferland, Duiven en Zevenaar flink gebouwd worden. Dat kán ten koste gaan van de agrarische grond. Wij moeten alles proberen te verenigen met elkaar en daar geven we in september een eerste aanzet voor.”