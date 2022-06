Petje af voor Arthur Boone

Oplichter bood hoogbejaar­den gratis pannenset, maar liet ze ongemerkt 1100 euro pinnen: ‘Ik hoop dat hij ziet hoe laf hij is’

ARNHEM – Een 90-jarige vrouw uit Winterswijk schaamde zich dat ze niet alerter was geweest en zich had laten oplichten. ,,Nee, er is er maar één die het verkeerd heeft gedaan en dat is hij”, reageerde een boze officier van justitie vrijdag in de zaak tegen een 43-jarige Huissenaar.

