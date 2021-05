Picanha en bavette verdrijven de worstjes en kipsaté: ‘15 tot 16 uur op de bbq, maar heel mals’

Clubs in Montfer­land doen veel zelf, maar privatise­ring?

26 mei DIDAM/ 'S-HEERENBERG - De gemeente Montferland wil onderzoeken of twee sporthallen in Didam en de sportzalen in Azewijn en Kilder kunnen worden geprivatiseerd. De accommodaties zouden dan in handen moeten komen van scholen – die nu hoofdgebruiker zijn – of een nieuwe stichting. Ook voor voetbalclubs wordt gekeken naar privatisering.