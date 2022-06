Poep opruimen op Duivense losloopterreinen wordt voorlopig toch niet verplicht

Ik mis je Ria mist haar zus: ‘Als mensen haar hulp nodig hadden, was Willy er’

,,Willy was een rustige vrouw die veel betekend heeft voor de gemeenschap in Zevenaar. Dat bleek ook toen ze was overleden. Zo’n driehonderd mensen hebben in het rouwcentrum in Babberich afscheid van haar genomen. Bij de dienst in de kerk in Zevenaar waren er 275 personen.’’

4 juni