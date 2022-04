Politie vindt verschillende drugs en vuurwapen in Duivense woning

Volgens de gemeente Duiven is in het rijtjeshuis onlangs een handelshoeveelheid soft-en harddrugs gevonden. Om welke soorten drugs het gaat, is niet bekend. Ook de exacte hoeveelheid is niet naar buiten gebracht.

Met name de vondst van een vuurwapen hakt er bij burgemeester Hieltjes in. ,,Drugshandel gaat gepaard met geweld en andere vormen van criminaliteit. Dat kunnen we niet toestaan. Ik til er zwaar aan dat er in deze woning wapens aanwezig waren.”

Drugspand herkennen

Vorige week kreeg de Duivense burgemeester - samen met zijn collega’s uit Westervoort en Zevenaar - nog uitleg over drugspanden en hoe die te herkennen zijn. Bij die rondleiding in een ‘drugscontainer’ sprak Hieltjes zijn zorgen uit over de groeiende rol van jeugd in de drugshandel.