Politie zoekt getuigen ontvoering van man die oudejaarsdag aanbelde bij huis in Aerdt

Goedkoop­ste diesel van Nederland vind je in Montfer­land, laagste Gelderse benzine­prijs in Doetinchem

BEEK - Het goedkoopste tankstation van Nederland voor de dieselrijders is te vinden in het Montferland. Bij de Esso Express in Beek kostte een liter diesel gemiddeld 1,31 euro over het hele jaar. Landelijk is de gemiddelde dieselprijs in een jaar tijd gestegen van 1,25 euro in 2020 naar 1,45 euro in 2021.

28 december