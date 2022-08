Power Horse Competition Duiven na drie jaar absentie niet meer wat het is geweest

Het paardensportevenement is dan ook niet meer wat het is geweest. Mede door corona was het deelnemersveld geslonken van een kleine vijftig tot nog geen twintig menners en vanwege blauwalg moest zelfs de spectaculaire waterhindernis van het programma worden geschrapt.

Geen reuring

Veel Duivenaren en Westervoorters waren zelfs helemaal niet op de hoogte van de terugkeer van de Power Horses naar het Horsterpark, omdat de publiciteitstrom nauwelijks was geroerd door de organisatie. ,,Dat reken ik mezelf wel een beetje aan”, zo gaf de initiator van het paardensportevenement, Henk Nijland, ruiterlijk toe. ,,Het persbericht stuurden we pas twee weken geleden de wereld in, net te laat voor huis-aan-huis-blad De Duivenpost om nog mee te nemen.”

Veel bezoekers van het park en de naastgelegen kinderboerderij waren dan ook ronduit verbaasd allemaal trekpaarden voorbij te zien komen rennen. Gelukkig werden ze via de omroepinstallatie deskundig voorgelicht of het een bruine, zwarte, buik, Nederlandse of Poolse schimmel betrof.

Blauwalg

,,Ik had er geen idee van dat dit evenement weer terug is in Duiven”, zo liet Bert Boogaars, een van de verraste wandelaars weten. De Westervoorter nam gelijk de kans te baat enkele tweespannen te aanschouwen die onder luide aanmoediging van hun menners een van de vier opgestelde hindernissen afwerkten.

Volledig scherm Bij de Power Horse Competition komen geen sport- maar trekpaarden in actie. © theo kock persfotografie

,,Heel jammer dat we de waterhindernis hebben moeten schrappen”, vertelt oud-wethouder Henk Nijland. ,,Door de droogte staat er heel weinig water in de plas en heeft zich ook blauwalg kunnen ontwikkelen. Zelfs de fontein staat droog. Omdat er nu niet gezwommen mag worden vind ik het ongepast de paarden wel het water in te sturen. Dat is geen goed voorbeeld naar de mensen in het park. Honden mogen er ook niet in”

Dat er minder publiek, met name gezinnen, naar de trekpaarden kwamen kijken komt ook door het ontbreken van een randprogramma. De eerste afleveringen van de Power Horse Competition Duiven werden nog aangekleed met bijvoorbeeld een circus, kermisattracties, een rommelmarkt of een show van oude landbouwtrekkers.

Gedecimeerd

In die beginjaren was het ook de gemeente Duiven die onder de bezielende leiding van wethouder Henk Nijland de kar trok. ,,Vanuit die positie was het voor mij ook vrij simpel organiseren. Ik kende veel mensen en ik kon makkelijk sponsors krijgen. De NUON bijvoorbeeld. Die had in Duiven een lokale vestiging en mocht ook lokaal sponsoren. Dit jaar heb ik de organisatie nog wel wat kunnen helpen, maar bij de gemeente hoef ik nu niet meer aan te kloppen. Daar kennen ze me niet eens meer.”

De huidige Power Horse Competitie in Duiven is dan ook vrijwel in zijn geheel georganiseerd door de STER, de Stichting Trekpaard en Recreatie. Volgens wedstrijdcoördinator Andrie de Buck heeft corona het deelnemersveld wel fors gedecimeerd. “Power Horse is geen goedkope sport. Wil je hier een goed figuur slaan zal je flink moeten trainen met je paarden. Dat kost veel tijd en geld. En als je dan door zo’n coronapademie toch geen wedstrijden kunt rijden haken met name beginnende jongeren gemakkelijk af.”

Horsterpark

Traditiegetrouw verwacht de organisatie op de zondag meer publiek dan op de zaterdag. Mede omdat dan alle dressuur- en vaardigheidsproeven in het Horsterpark zelf plaatsvinden. In tegenstelling tot de eerste dag, waarop de één- en tweespannen voor de afstandsrit van 7 kilometer ook het buitengebied en Duiven zelf in trokken.

De slotshow en prijsuitreiking zondag staat gepland voor 16.00 uur.

Volledig scherm Een deelneemster van de Power Horse Competition dirigeert haar ros tussen een aantal barrières door. © theo kock persfotografie