Pssst! Zevenaar en Rijnwaarden gaan vandaag naar de stembus

ZEVENAAR/ LOBITH - Inwoners van Zevenaar en Rijnwaarden stemmen woensdag voor een nieuwe gemeenteraad. Maar dat is een goed bewaard geheim in de rest van het land. ,,We hebben bewust Mark Rutte niet uitgenodigd.’’

In bijna alle gemeenten worden de raadsverkiezingen pas 21 maart volgend jaar gehouden, maar omdat Zevenaar (ruim 32.000 inwoners) en Rijnwaarden (bijna 11.000) per 1 januari fuseren, mag hier vandaag al een gemeenteraad gekozen worden voor de nieuwe gemeente Zevenaar.

Rutte

En dus werden er de afgelopen weken debatten gehouden, posters opgehangen en flyers uitgedeeld en boden de Haagse leiders Sybrand Buma (CDA), SP'er Emile Roemer en Alexander Pechtold van D66 hun lokale afdelingen een middagje morele en praktische ondersteuning. Grote afwezigen: Jesse Klaver (GroenLinks) en Mark Rutte (VVD).

,,Wij hebben Mark Rutte bewust niet uitgenodigd’’, reageert VVD-lijsttrekker Renee Teunissen. ,,Landelijke kopstukken zijn leuk voor de pr, maar wij willen dat deze gemeenteraadsverkiezingen over lokale onderwerpen gaan.’’ Wel van de partij waren liberale vakspecialisten uit de Tweede Kamer. ,,Om input te krijgen voor hun onderwerpen vanuit de Liemers. Wij luisteren naar de mensen.’’

Overmacht

Die Haagse kopstukken, Harry Staring van Lokaal Belang moet er een beetje om lachen. ,,Dan laat een lijsttrekker trots een selfie zien met hun landelijke partijleider. Maar wat heb je daar nu aan? Ik heb daar gelukkig niets mee te maken. Het gaat om Zevenaar.''

Hij hoeft zich daar ook niet druk om te maken. De PvdA en D66 zitten weliswaar in het college van Zevenaar, maar met elk twee zeteltjes zijn deze fracties nauwelijks gewaagd aan Lokaal Belang, dat 10 van de 23 zetels in de gemeenteraad heeft. In Rijnwaarden is de lokale overmacht van Belangen Gelders Eiland en Lijst Lobith Tolkamer met opgeteld negen van de vijftien zetels nog groter.

Eer

De drie doen onder de noemer Lokaal Belang mee aan de verkiezingen. Als het voor hen een beetje meezit, dan krijgen ze de absolute meerderheid in de nieuwe gemeente. Met nu nog vier zetels in beide raden vormt het CDA nog een redelijk blok; voor PvdA, VVD, SP, D66 en mogelijk GroenLinks wacht een rol in de marge.

Karin Mulder, verslaggever in de Liemers van de Gelderlander, is dan ook niet verbaasd dat er landelijk nauwelijks aandacht is voor de oostelijke stembusgang. ,,Er is voor de landelijke partijen niet veel eer te halen. En aan de uitslag zul je moeilijk landelijke ontwikkelingen kunnen aflezen.” Zo bezien is het ook geen opmaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

Vlekkeloos

Wat ook meespeelt bij de geringe (media)aandacht: de gemeentelijke fusie is redelijk vlekkeloos verlopen. Willen herindelingen nog wel eens tot hoogoplopende burenruzies leiden, Rijnwaarden heeft juist grote broer Zevenaar verzocht te fuseren. Met alle extra taken vanuit Den Haag was het ambtenarenapparaat in het gemeentehuis in Lobith domweg te klein geworden. ,,De fusie is geen verkiezingsitem’’, zegt Mulder. ,,Er zullen best kiezers in Rijnwaarden zijn die de nieuwe gemeente te groot vinden. Maar de meeste inwoners hechten heel sterk aan de eigenheid van hun dorpen. Zij waken zelf wel voor behoud van het eigen karakter.’’

Terugblikkend op de afgelopen weken moet ook Staring tot zijn teleurstelling concluderen dat alleen de bekende koppen op politieke bijeenkomsten afkwamen. ,,De verkiezingen leven hier niet heel erg.’’ Of de opkomst hoger zal zijn dan in 2013, toen in Zevenaar en Rijnwaarden respectievelijk 53 en 45 procent van de kiezers een stem uitbracht? ,,Ik durf het niet te zeggen.’’