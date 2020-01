Rapper Snelle, Lil Kleine, Kris Kross en Snollebollekes op 10e editie van Dreamfields

Bewoners Tatelaar­weg Didam: ‘Het gaat hier nog een keer goed mis’

15:36 DIDAM - Het wachten is op een dodelijk ongeval. Daar is Jan Berndsen van overtuigd. De mede-eigenaar van hondenhotel De Tatelaarhoeve aan de Tatelaarweg bij Didam heeft de afgelopen jaren te vaak auto-ongelukken voor zijn deur of vlak in de buurt zien en horen gebeuren.