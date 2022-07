Rechter tikt Zevenaar op de vingers: commissie mocht niet bepalen dat stukken personeelsenquête geheim zijn

Het is het zoveelste hoofstuk rondom de raadsenquête van 2017, waarbij de gemeenteraad diepgaand onderzoek deed naar het personeelsbeleid en de angstcultuur in het gemeentehuis tussen 2002 en 2015. Het hele dossier is naar het streekarchief gegaan. De enquêtecommissie bepaalde dat alles 75 jaar geheim moest blijven.



‘Veelwobber’ Ben Sweeren uit Zevenaar wil de stukken echter inzien, omdat hij er nog meer misstanden in denkt te vinden. Hij heeft de archivaris om inzage gevraagd. Dat verzoek werd afgewezen, vanwege de opgelegde geheimhoudingsplicht.



Dat is onterecht, vindt de rechtbank Gelderland, want Zevenaar had die geheimhouding helemaal niet aan de enquêtecommissie mogen overlaten. Alléén het college van B en W was daartoe bevoegd.