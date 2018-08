Record: waterpeil in de Rijn historisch laag of toch niet?

Het waterpeil in de Rijn is al enkele weken aan het zakken , maar vannacht gaat Rijkswaterstaat het daggemiddelde opmaken. Dan wordt duidelijk of het daggemiddelde van 6,89 centimeter uit 2011 wordt verbroken. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat dit zeker gaat gebeuren.

Waterafvoer

Toch geeft de waterstand volgens Rijkswaterstaat nog geen goed beeld van de daadwerkelijke droogte. ,,De hoeveelheid water die per seconde door de rivier stroomt geeft een veel beter beeld.’’ Hij legt uit dat de rivierbodem ieder jaar 1 á 2 centimeter zakt, terwijl het NAP gelijk blijft. Dit betekent dat de Rijn in vergelijking met 2011 flink wat centimeters lager ligt, terwijl het verschil in NAP 'slechts' enkele millimeters is. In werkelijkheid stroomde er in 2011 veel minder water door de Rijn dan nu.