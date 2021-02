Ria (69) zat maanden in de stress en onzekerheid over hulpvraag: ‘Kan dat nou niet anders?’

ZEVENAAR - Maanden zat Ria Geerling uit Zevenaar in onzekerheid. De indicatie voor haar hulp in de huishouding zou op 2 februari verlopen. Ruim twee maanden voor die datum nam ze contact op met het zorgloket om haar indicatie te verlengen. ‘Sorry mevrouw, we hebben het druk. Er zijn lange wachttijden’, kreeg ze te horen.