Rijstroken A12 weer vrijgegeven na ongeval bij Oud-Dijk

Dat leverde een stevige file op van ongeveer 8 kilometer en een wachttijd voor automobilisten die opliep tot ruim anderhalf uur.



Om 21.15 uur werd de weg weer helemaal vrijgegeven. Er stond toen nog ongeveer 9 kilometer file. Helemaal een einde aan de overlast is er daardoor niet. In de nacht moet het asfalt worden gerepareerd en wordt verkeer weer over de vluchtstrook geleid. Dat meldt een weginspecteur van Rijkswaterstaat op Twitter.



Hoe het ongeval vanavond is gebeurd is niet bekend.



Dinsdagavond was er op ongeveer dezelfde plek ook een ongeval waardoor de hele snelweg in de richting Duitsland dicht was. Daarbij waren twee vrachtwagens en een personenauto betrokken en raakte de bestuurder van de auto zwaargewond.