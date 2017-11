Rijstrook op A12 weer open na ongeval bij Zevenaar

'Keukenkoning' uit Zeddam valt uit de Quote 500

2 november ZEDDAM - Rallycoureur Bernhard ten Brinke uit Zeddam, die ook een keukenbedrijf bestiert in Dinxperlo, is zijn plek in de Quote 500 kwijt. Dat meldt het tijdschrift Quote op haar website. De reden: zijn vermogen is bij het tijdschrift niet bekend. 'Technisch failliet zullen we maar zeggen', aldus Quote.