Rioolheffing gaat in Duiven iets omhoog om gevolgen klimaatverandering aan te pakken

Duiven verhoogt de rioolheffing volgend jaar met 0,7 procent, zo stelt het college voor aan de gemeenteraad, die in de begrotingsvergadering in november de knoop door moet hakken.



Deze kleine verhoging komt boven op de verhoging van 2,3 procent die nodig is ter compensatie van de inflatie. De meeste gemeenten, waaronder Duiven, hanteren dit verhogingspercentage voor al hun belastingen.

Beperkte verhoging

De verhoging van 0,7 procent voor de rioolheffing kan zo beperkt blijven omdat investeringen in het riool over zestig jaar worden afgeschreven. Dat betekent dat de gemeente lange tijd heeft om leningen hiervoor af te lossen.



Komt bij dat de rente op deze leningen nog altijd relatief laag is (ongeveer 2 procent), zij het niet meer zo laag als ze was (0 procent).

Over twintig jaar moet Duiven veel riolering vervangen

Duiven heeft het geld van de rioolheffing nodig om de gevolgen van de verdroging én van forse onweersbuien tegen te gaan. ,,Dat doen we door water zoveel mogelijk in de grond te laten opnemen”, zegt wethouder Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief). ,,We koppelen de regenpijpen van gemeentelijke gebouwen af van de riolering en we moedigen inwoners aan bij hun huizen hetzelfde te doen. Ook leggen we wadi’s aan. Dat zijn ondieptes waarin we regenwater opvangen en in de bodem laten wegzinken.”

Tiedink wijst er op dat Duiven over ongeveer twintig jaar voor grote uitgaven komt te staan wat betreft riolering. ,,Het dorp Duiven is in de jaren tachtig en begin jaren negentig razendsnel gegroeid. De riolering die toen is aangelegd, is na een jaar of zestig aan vervanging toe. Met die investering moeten we ook rekening houden.”