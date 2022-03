Ritmisch Koor Babberich voert ein-de-lijk de Passie op, maar verhuist daarvoor wel naar Lobith

Zevenaar stopt na twee weken met noodopvang Oekraïners: De Panoven wordt weer recreatie­plaats

ZEVENAAR - Zevenaar trekt na amper twee weken de stekker uit de noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen bij Buitengoed de Panoven in Oud-Zevenaar. Op 24 maart sluit de locatie, omdat elders in veiligheidsregio Gelderland-Midden is inmiddels voldoende opvangcapaciteit is.

