Russische trucker vuurt alarmpistool af langs A18 na aankloppen Arnhemmer

De man was daar aan het slapen in de cabine van zijn truck, toen er in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.40 uur werd aangeklopt. Bij de tweede keer kloppen pakte de geschrokken Rus zijn alarmpistool en schoot. Hij zei tegen de politie dat hij dacht te overvallen worden. Dit zou hem eerder gebeurd zijn.

In werkelijkheid klopte een 20-jarige Arnhemmer bij hem aan, die wilde vragen of de trucker misschien een flesje water voor hem had. Zijn bijrijder voelde zich niet goed en de Arnhemmer was gestopt op de parkeerplaats om in de pompshop wat drinken te halen, maar die was al dicht.